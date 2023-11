Le Vietnam est l'un des rares pays à avoir deux villes reconnues simultanément comme villes créatives de l'UNESCO cette année, dont Da Lat pour la musique et Hoi An pour l'artisanat et les arts populaires. Avec Hanoï, le Vietnam compte désormais trois villes reconnues villes créatives de l'UNESCO.

La sensibilisation des pêcheurs locaux au respect de la loi s'est considérablement améliorée pour prévenir et lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).