La cérémonie de mise en chantier de l’Université FLC, le 25 août à Quang Ninh. Photo: FLC

Quang Ninh (VNA) - Le groupe FLC a mis en chantier le 25 août l’Université FLC couvrant une superficie de 50 ha dans la ville d’Ha Long, province côtière de Quang Ninh (Nord-Est).

Représentant un investissement de près de 4.000 milliards de dôngs (plus de 172 millions de dollars), ce grand complexe universitaire devrait accueillir 600 étudiants à la fin de l'année 2020, 6.100 en 2024 et 10.000 en 2035.

S’exprimant lors de la cérémonie, le président du Comité populaire de Quang Ninh, Nguyên Van Thang, s’est engagé à créer les conditions les plus favorables pour que le projet soit déployé et mis en service conformément à la procédure prévue.

Quang Ninh continue d’appeler à la participation des entreprises dans le domaine de l’éducation et de la formation, en améliorant la qualité de l’enseignement et de la formation associée aux besoins du marché du travail.

Cet établissement a pour objectif de figurer dans le classement mondial des universités - World University Rankings, publié par la société britannique Quacquarelli Symonds (QS), et de répondre aux normes de qualité du Réseau des universités de l’ASEAN (AUN-QA - ASEAN University Network-Quality Assurance). Ses programmes en administration des affaires devraient être certifiés par AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Cet ouvrage comprendra plusieurs utilités comme un espace congrès, une bibliothèque, une zone administrative, une résidence universitaire et une cantine avec une capacité d’accueil de 1.000 personnes.

Offrant une formation multidisciplinaire, notamment dans les domaines telles que la haute technologie, le tourisme et l'aviation, l’Université FLC devrait contribuer au développement de ressources humaines de haute qualité au Vietnam, ainsi au développement de secteurs économiques importants du pays.

Auparavant, en juillet, le groupe FLC avait mis en chantier l’Académie de l’aviation de Bamboo Airways dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre). -VNA