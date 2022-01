Chaque semaine, les participants attendent avec impatience l’ouverture du marché hebdomadaire de Lùng Phinh. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - À une dizaine de kilomètres du chef-lieu de Bac Hà, le marché de Lùng Phinh se déroule tous les vendredis. À mesure que le Têt traditionnel s’approche, le marché gagne en animations. Une visite à ne pas rater.



Au petit matin, alors que les montagnes et les forêts sont encore épaissies par la brume, de nombreux groupes ethniques (H’Mông, Hoa, Giáy, Tày, Nùng, Phù La...), en costumes traditionnels, affluent avec empressement vers le marché de Lùng Phinh dans la commune du même nom (district de Bac Hà, province montagneuse de Lào Cai au Nord).



Les bruits des pas, des appels, des salutations, mais aussi ceux des animaux, chevaux, buffles, vaches, cochons, poulets, se mélangent dans une joyeuse ambiance. Tout le monde se rejoint au marché d’où monte une ambiance cacophonique mais si attachante.



"Je vends mes broderies depuis longtemps au marché de Lùng Phinh. Le Têt traditionnel s’approchant à grands pas, ma famille fabrique davantage de produits traditionnels. J’espère qu’ils trouveront preneurs auprès non seulement des habitants locaux mais aussi de ceux des localités voisines comme Si Ma Cai dans la province de Lào Cai ou Xín Mân dans la province de Hà Giang", souhaite Vàng Thi Sào, de l’ethnie Phù La.



Un marché hebdomadaire



Auparavant, le marché de Lùng Phinh se tenait tous les dimanches, en même temps que le célèbre marché de Bac Hà qui a toujours accueilli davantage de marchands et d’acheteurs. Mais dernièrement, cela a changé comme l’explique Vàng Seo Din, président du Comité populaire de la commune de Lùng Phinh : "Pour agrandir l’envergure du marché de Lùng Phinh et promouvoir localement le commerce des marchandises auprès des minorités ethniques, le district de Bac Ha a investi dans le perfectionnement des infrastructures du marché. Par ailleurs, il a décidé de changer l’horaire d’organisation du marché : le vendredi au lieu du dimanche".

Piments séchés, légumes, cacahuètes, gingembres..., on peut trouver de tout au marché de Lùng Phinh. Photo: CVN

Ainsi, chaque semaine, les habitants de la région attendent avec impatience l’ouverture du marché. Les acheteurs viennent y faire toutes sortes de provisions : fruits et légumes, viande, articles de consommation, équipements ménagers, accessoires de cuisine, outils de travail, volaille et gros bétail…, on trouve de tout au marché de Lùng Phinh !



Le réaménagement du marché permet en outre d’assurer des espaces de vente décents répondants aux exigences d’hygiène, améliorant ainsi la confiance des acheteurs.



L’espace réservé à la restauration s’avère toujours excitante. Les bruit des salutations, des félicitations, des couteaux à découper des morceaux de viande attirent toujours autant les visiteurs en recherche d’un petit déjeuner. Si vous arrivez ici pour la première fois, il vous faut absolument déguster un certain nombre de spécialités ethniques telles que le pho chua (soupe de nouilles (acide de l’ethnie Phù La), l’alcool de maïs de Ban Phô et, si vous avez le cœur bien accroché, le thang cô préparé à partir d’abats et d’os de cheval.



"C’est incroyable ! Que de monde et de produits locaux ! Quand on évoque Bac Hà, on pense souvent au marché du même nom. Rares sont ceux qui connaissent le marché de Lùng Phinh, qui n’a pourtant rien à envier à son célèbre concurrent ! Je pense passer aujourd’hui une journée inoubliable", avoue Dinh Tuân Minh. Ce touriste venant de la province de Yên Bai pour la première fois est satisfait car il a pu acheter beaucoup de produits de haute qualité à prix raisonnable : cardamome, cannelle et anis, notamment.



Une balade pour le plaisir



Dans le joyeux bazar du marché, les vendeurs n'interpellent pas le chaland, comme c'est souvent le cas. Au contraire, les acheteurs ont plutôt tendance à se ruer sur les étalages pour obtenir l'objet convoité : un spectacle qui rendrait jaloux bien des commerçants de la ville.