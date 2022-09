Thua Thiên-Huê (VNA) – L’UNESCO accompagnera la province de Thua Thiên-Huê (Centre) dans la conservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel traditionnel, a déclaré mercredi 7 septembre sa directrice générale Audrey Azoulay lors d’une séance de travail avec le président du Comité populaire provincial Nguyên Van Phuong.

La directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay suit des yeux la reconstitution de la cérémonie de la relève de la garde sous la dynastie des Nguyên à la porte du Midi. Photo : VNA

En visitant le complexe des monuments de Huê pour la première fois, elle a apprécié les efforts déployés par la province de Thua Thiên-Huê et le Centre de conservation des monuments de Huê au cours des dernières années pour préserver et promouvoir les valeurs du patrimoine matériel et immatériel du pays.Tout en soulignant que le complexe des monuments de Huê est le premier site du patrimoine culturel mondial au Vietnam à être honoré après avoir rejoint l’UNESCO, Audrey Azoulay a appelé à la restauration, à la promotion et à la conservation des sites du patrimoine de Huê.Pour sa part, Nguyên Van Phuong a déclaré qu’au fil des ans, la province a toujours prêté attention à la conservation et à la promotion des valeurs patrimoniales et de l’identité culturelle de Huê, tout en coopérant efficacement avec l’UNESCO, ajoutant que Thua Thiên-Huê abrite sept sites du patrimoine reconnus par l’UNESCO.