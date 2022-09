Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Organisation pour l'éducation, la science et la culture des Nations Unies ( UNESCO ). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président du Comité national du Vietnam pour l'UNESCO, vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a rencontré le 6 septembre à Ninh Binh (Nord) Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Organisation pour l'éducation, la science et la culture des Nations Unies (UNESCO).

Ha Kim Ngoc a remercié l'UNESCO pour sa compagnie du Vietnam au fil des ans, et a suggéré que l'UNESCO continue à soutenir le pays dans la réalisation de l'Objectif de Développement Durable 4 sur une éducation de qualité, et dans la mise en œuvre des engagements internationaux sur le changement climatique ainsi que le soutien au perfectionnement des politiques de développement culturel, contribuant à la protection et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles de la nation.

Audrey Azoulay a hautement apprécié les relations bien développées entre le Vietnam et l'UNESCO, exprimant son impression sur les solides réalisations du développement obtenues par le Vietnam dans tous les domaines. Elle a déclaré que le Vietnam avait tout son potentiel et ses ressources pour poursuivre son développement.

Elle a souligné que pour réussir, il est nécessaire d'assurer un développement durable, dont la préservation des valeurs du patrimoine culturel. Trang An du Vietnam est un exemple de réussite du maintien d’une relation équilibrée entre le développement et la conservation du patrimoine.



Mme Andrey Azouley a hautement apprécié le rôle proactif et actif du Comité national du Vietnam pour l'UNESCO, l'un des comités nationaux les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique, tout en affirmant qu'elle continuerait à soutenir le Vietnam dans les domaines dont l'UNESCO est en charge. - VNA