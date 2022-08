Trouver des initiatives de jeunes pour un océan sans plastique. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'UNESCO et la Fondation Coca-Cola ont lancé le 10 août à Hanoi un projet visant à trouver des initiatives de jeunes pour un océan sans plastique, en réponse à la Journée internationale de la jeunesse (12 août).

Ce projet, qui rentre dans le cadre de l'initiative intitulée "La jeunesse et l’innovation pour l'océan bleu" lancé en 2020 par l'UNESCO et la Fondation Coca-Cola, souhaite soutenir les jeunes en tant que principaux acteurs du changement pour le développement durable.

Il vise à promouvoir le rôle des jeunes, scientifiques notamment, dans la recherche de solutions pour atténuer, recycler, réutiliser et gérer les déchets plastiques.

Les idées et solutions gagnantes devraient être appliquées à titre expérimentale dans la réserve mondiale de biosphère de l'archipel de Cat Ba à Hai Phong à partir de juin. De jeunes vietnamiens âgés de 18 à 35 ans peuvent participer au projet.

Le représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, présent à la cérémonie. Photo: nhandan.vn



Le représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, a déclaré que l’ONU et l'UNESCO reconnaissaient les efforts du gouvernement vietnamien pour prévenir les défis de la pollution des océans par la promulgation d'une série de dispositions juridiques.

Il a affirmé que les jeunes vietnamiens étaient les ambassadeurs qui changeraient l'avenir de la nation. Plus de 100 jeunes de 27 universités à travers le Vietnam se donnent la main pour développer 25 idées créatives connexes et environ un million de personnes participent à différentes activités de protection de la mer dirigées par des jeunes et organisées par l'UNESCO. -VNA