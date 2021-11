En 2022, l’UNESCO se joindra au Vietnam pour célébrer le 250e anniversaire de la naissance de la poétesse Hô Xuân Huong et le 200e anniversaire de la naissance du poète et pédagogue Nguyên Dinh Chiêu.



Une résolution sur la liste de 58 propositions pour inscription au calendrier des célébrations 2022-2023 a été adopté le 23 novembre par la Conférence générale de l’UNESCO dans le cadre de sa 41e session à Paris.

Hô Xuân Huong (1772-1822) est l’une des rares célèbres femmes poètes du Vietnam. Elle est surnommée "reine de la poésie en Nôm", écriture démotique sino-vietnamienne.



Sa poésie représente une expression de mouvement et d’optimisme. Avec de nouvelles idées, un style poétique innovant, un langage simple et créatif, ses œuvres ont apporté de nombreuses significations, valeurs et vitalité durable, du passé au présent. Ses œuvres traduisent son ambition de lutter pour l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes.

Nguyên Dinh Chiêu (1822 – 1888) est un grand poète et écrivain culturel de la nation vietnamienne. Sa poésie est pleine d’humanité, encourageant le patriotisme, louant les gens qui sont prêts à faire de bonnes actions pour le bien de la communauté.

Avant Nguyên Dinh Chiêu, le Vietnam comptait quatre célébrités honorées par l’UNESCO que sont l’homme politique, stratège militaire et poète de renom Nguyên Trai, le Président Hô Chi Minh, le grand poète Nguyên Du et le pédagogue Chu Van An. - VNews