Au nom de l’administration de Hanoï, Vu Thu Ha a remis un satisfecit à M. Firmin Edouard Matoko . Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) – La vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Ha, a reçu le 5 juillet à Hanoï le sous-directeur général du secteur pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures de l’UNESCO, Firmin Edouard Matoko.Firmin Edouard Matoko a apprécié l'intérêt du Vietnam pour le mécanisme de coopération de l'UNESCO ; souligné les résultats marquants de la coopération entre le Vietnam et l'UNESCO au cours des dernières années, qui sont devenus un modèle mondial, orientant vers l'objectif de développement durable, assurant le développement socio-économique du Vietnam ainsi que la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations unies.Selon Firmin Edouard Matoko, le Bureau de l'UNESCO à Hanoï est le plus performant et le plus efficace d'Asie. Hanoï a reçu le titre de « Ville pour la paix » et est devenue membre du Réseau des villes créatives de l'UNESCO. Hanoï est une réussite typique du Vietnam dans les projets de l'UNESCO, a-t-il apprécié.Il a affirmé que l'UNESCO accompagnerait le Vietnam en général et la capitale Hanoï en particulier dans la préservation et la promotion de la valeur des patrimoines culturels et continuerait à soutenir et à resserrer la coopération avec cette ville dans le temps à venir.Pour sa part, la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Ha, a précisé que la percée de la capitale est le développement de la culture de Hanoï sur la base de la promotion de la tradition millénaire de belles cultures et d'héroïsme ; absorbant la quintessence culturelle de l'humanité, considérant cela comme une grande motivation spirituelle pour le développement durable.Actuellement, Hanoï a de nombreux plans pour promouvoir la valeur des patrimoines culturels afin que les habitants de la capitale et de tout le pays connaissent mieux les patrimoines du pays et les promeuvent à l'étranger. Cette dirigeante de Hanoï a espéré que dans les temps à venir, l'UNESCO continuerait d'accompagner Hanoï dans les projets. La ville mettra pleinement en œuvre de ses engagements avec l'UNESCO, a-t-elle assuré.A cette occasion, au nom de l’administration de Hanoï, Vu Thu Ha a remis un satisfecit à M. Firmin Edouard Matoko pour reconnaitre ses contributions à la préservation et à la promotion de la valeur des patrimoines culturels de Hanoï. – VNA