Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est officiellement ouvert le matin du 26 janvier au Centre national des conférences à Hanoï. Cet événement politique important du Vietnam a attiré l'attention des médias internationaux.

L’Agence de presse Kyodo du Japon a rapporté que le Congrès national du PCV était l'événement le plus important de la nation de l'Asie du Sud-Est, au cours duquel non seulement les questions de personnel seront discutées, mais des stratégies politiques, diplomatiques et économiques seront également décidées.

Le radiodiffuseur national japonais NHK a cité le discours du chef du Parti vietnamien Nguyen Phu Trong disant qu'au cours des cinq dernières années, le pays avait maintenu une croissance économique moyenne de 5,9%. Malgré l'impact négatif causé par l'épidémie de COVID-19 sur l'économie mondiale, l'économie vietnamienne continuait de croître en 2020.

Le journal Nikkei Asia a publié un article de Tamoya Onishi sur le congrès, soulignant l'importance de cet événement. Il a noté que chaque congrès du Parti dans l'histoire avait marqué un changement important pour le Vietnam.

L'article a indiqué que le PCV avait fixé un objectif d'atteindre une croissance économique moyenne 6,5 à 7% chaque année au cours des cinq prochaines années et de faire du Vietnam un pays développé d'ici 2045.

Le même jour, l’agence de presse française AFP et l’agence de presse américaine AP ont également publié des articles couvrant la cérémonie d’ouverture du 13e Congrès national du PCV. -VNA