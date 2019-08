Une danse traditionnelle des ethnies du Nord-Ouest présentées lors de la 14e fête culturelle de la région du Nord-Ouest commencé le 18 août à Son La. Photo : VNA

Son La (VNA) - La 14e fête culturelle des ethnies de la région du Nord-Ouest a débuté ce dimanche dans la ville de Son La, province éponyme (Nord-Ouest).

L’événement attire la participation de nombreux délégués, artistes et artisans de sept provinces du Nord-Ouest que sont Son La, Diên Biên, Lao Cai, Lai Châu, Yên Bai, Hoà Binh et Phu Tho.

Pendant trois jours de fête, ont lieu une exposition de photos d’art culturelle-touristique intitulée «Les couleurs du Nord-Ouest», une autre exposition présentant les caractéristiques culturelles et les métiers traditionnels, des outils aratoires, des objets dans la vie quotidienne des communautés ethniques de la région, ainsi qu’un concours entre guides touristiques locaux. Sont également prévus des échanges artistiques et la confection des spécialités culinaires traditionnelles des ethnies vivant dans la région.

Placée sur le thème « Préserver et valoriser l’identité culturelle des ethnies de la région du Nord-Ouest dans l’intégration et le développement durable du pays", cette fête vise à sensibiliser les gens dans la préservation des valeurs culturelles des ethnies dans la région et resserrer la solidarité entre elles. -VNA