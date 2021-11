Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau Politique, le Secrétariat du Comité central du Parti ont tenu en ligne le 24 novembre une Conférence culturelle nationale pour mettre en œuvre la Résolution du 13e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a assisté et prononcé un discours à cet événement qui réunit des membres du Bureau Politique, du Comité central du Parti ; des membres du Comité central du Parti des villes et provinces ; des dirigeants des ministères, secteurs, du Front de la Patrie du Vietnam ; des représentants d’organisations socio-politiques, des associations spécialisées sur la culture et l'art ; des intellectuels ; des artistes...



Ainsi, 75 ans après la première Conférence culturelle nationale, organisée le 24 novembre 1946, cette conférence 2021 revêt une signification très importante, suscitant l'aspiration de toute la nation à passer à la nouvelle période qui se concentre sur le développement rapide et durable du pays.

Cette conférence culturelle nationale vise à évaluer la mise en œuvre des lignes directrices, politiques, résolutions, directives et conclusions du Parti sur le travail culturel et artistique ces derniers temps ; à évaluer les résultats de l’édification d’une culture et du peuple vietnamiens après 35 ans de mise en œuvre du processus de Renouveau du pays et de définition de l'orientation et des tâches clés du travail culturel et artistique dans la période 2021-2026, de vision à l'horizon 2045.

La conférence est aussi un forum pour écouter, encourager les intellectuels, les écrivains et les artistes à continuer à promouvoir l'esprit de solidarité ; lier les forces chargées du travail culturel et artistique dans le pays et à l'étranger pour former un front uni au service de la Patrie et du peuple.

Exposition sur la culture vietnamienne. Photo : VNA



Avant la conférence, les délégués ont visité et entendu l'introduction de l'exposition "La culture éclaire la voie à suivre pour la nation », qui rassemble 320 œuvres d'art typiques, 123 documents et artefacts rares. Ces œuvres sont présentées en 6 thèmes selon le flux de la culture vietnamienne traditionnel comme moderne. -VNA