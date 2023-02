Hanoi (VNA) - Le médecin Nguyên Viêt Giap, directeur de l’Hôpital d’ophtalmologie de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), s’est vu décerner le Prix d’excellence pour la prévention de la cécité d’Asie-Pacifique 2023.

La professeure Ava Hossain, présidente de l’APAO remet le prix au médecin Nguyên Viêt Giap. Photo : VNA

La remise de la récompense s’est déroulée lors du 38e Congrès de l’Académie d’ophtalmologie d’Asie-Pacifique (APAO) à Kuala Lumpur, en Malaisie.



Lors du congrès, le médecin Nguyên Viêt Giap et 17 autres personnes de divers pays et territoires de la région ont reçu le prestigieux prix des mains de la professeure Ava Hossain, présidente de l’APAO.



Il s’agit de la récompense la plus prestigieuse dans le domaine de l’ophtalmologie de la région Asie-Pacifique pour ceux qui ont obtenu des réalisations exceptionnelles dans la prévention et le contrôle de la cécité.