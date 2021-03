Hanoi, 10 mars (VNA) – L’ «Sunrise on SEA Games» (Aube aux SEA Games) est le titre d'une chanson sur les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), publiée le 10 mars par l'Opéra et Ballet National du Vietnam.

En réponse au mouvement du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et du Comité olympique du Vietnam sur la composition de la chanson officielle de la prochaine édition de l'événement sportif le plus grand de la région de l’Asie du Sud-Ets, l'ouvrage susmentionné de l'auteur Do Hoang Phuong, directeur adjoint de l'Opéra et Ballet National du Vietnam, reflète la joie du Vietnam en tant que pays hôte de l'événement et aussi le consensus de toute la région.Selon l'artiste émérite Tran Ly Ly, directrice générale de l'œuvre, «Sunrise on SEA Games» est une chanson qui a un air contemporain, académique, mais en même temps, quotidien et sportif.Le lien entre la musique et le sport que le Théâtre souhaite refléter dans la mélodie aidera le public à s'en souvenir facilement.À l'avenir, le Théâtre présentera ce chanson au comité d'organisation des 31 SEA Games pour examen de sa sélection comme chanson officielle de l'événement sportif et, selon le plan, l'orchestre symphonique et le chœur seront intégrés pour chanter en direct cette chanson plus avant.Le Vietnam sera le pays hôte des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est ( SEA Games 31 ), qui se dérouleront du 21 novembre au 2 décembre 2021 à Hanoï et dans dix villes et provinces du Nord. Plus de 17 ans se sont écoulés depuis qu’il a accueilli les SEA Games 22, et ce pour la première fois.. Accueillant pour la deuxième fois ce plus grand rendez-vous sportif de la région d’Asie du Sud-Est, le pays fera le maximum pour apporter une fois de plus joie et fierté aux supporters. – VNA