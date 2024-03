Hanoï (VNA) - Le Comié de la gestion de l'Opéra de Hanoï a lancé le 2 mars au soir, un produit de tourisme culturel nocturne appelé "Jardin musical", avec lequel les gens peuvent profiter de la musique et de la beauté architecturale du théâtre la nuit.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur adjoint de l'Opéra de Hanoï Chu Anh Hung a déclaré que l'Opéra avait créé un espace extérieur pour le "Jardin musical", où se dérouleraient des événements culturels et musicaux. Le théâtre prévoit notamment de coopérer avec les ambassades des pays étrangers à Hanoï pour présenter leur musique au peuple vietnamien.

Il a déclaré que dans les temps à venir, l'Opéra de Hanoï se coordonnerait avec des voyagistes pour proposer des visites permettant aux visiteurs de profiter de la musique et d'explorer l'Opéra.

Des spectacles mettant en vedette des instruments de musique traditionnels et de la musique classique se tiendront au "Jardin musical", de 9h à 12h et de 13h à 18h, et des concerts de musique classique ou de chanteurs nationaux et internationaux de 19h30 à 22h. Les tickets vont de 69 000 à 99 000 dôngs (soit de 2,08 à 4 dollars), avec boisson comprise. -VNA