Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a hautement apprécié les forts engagements et les actions urgentes du Vietnam pour s’adapter au changement climatique lors d'une réunion le 7 juillet avec les chefs des Missions des pays francophones auprès de l’ONU.

Cette réunion vise à discuter des questions mondiales à l'ordre du jour de la plus grande organisation multilatérale du monde.

S’exprimant lors de cette rencontre, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, aussi chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU), a souligné la nécessité d'élargir et de promouvoir davantage la coopération entre l'ONU et l'Organisation de la francophonie (OIF).

L'ambassadeur vietnamien a déclaré que l'ONU et l'OIF devaient renforcer leur coopération pour promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) par l’intermédiaire de la coopération Sud-Sud et de la coopération tripartite.

Le Vietnam est prêt à coopérer et à partager ses expériences avec les pays africains, en particulier dans le domaine de l'agriculture, a-t-il partagé.

Concernant la résilience au changement climatique, l'ambassadeur a réaffirmé des engagements du Vietnam à zéro émission nette d'ici 2050 à la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), et a proposé à l'ONU et à l'OIF de travailler ensemble pour aider les pays en développement à accomplir leurs engagements dans ce domaine.

Le diplomate vietnamien a également suggéré que l'ONU et l'OIF élaborent un plan d'action conjoint pour coordonner les actions visant à concrétiser des propositions du Secrétaire général de l'ONU sur "Notre agenda commun" (Our Common Agenda - OCA).



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Photo: ONU /VNA

Le Secrétaire général de l'ONU a exprimé son consensus avec les propositions du Vietnam, affirmant que la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite étaient particulièrement importantes pour promouvoir la mise en œuvre des ODD.

Saluant l'idée concernant l’élaboration d’un programme d'action conjoint de l'ONU-OIF pour mettre en œuvre l'OCA, il travaillerait avec le Secrétariat de l'OIF sur cette proposition.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a également informé les pays francophones de la candidature du Vietnam au poste de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025. Les pays francophones ont convenu de soutenir les candidatures des membres de l'OIF pour les agences des Nations Unies.

Le rapport "Notre agenda commun" a été rendu public par le Secrétaire général des Nations Unies à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l’ONU, dans le contexte où la communauté internationale est confrontée à de grands défis liés à la paix, à la sécurité, aux épidémies et d’autres questions mondiales. Le rapport avance de nombreuses propositions et initiatives majeures, qui captent l'attention d'un grand nombre de pays membres de l'ONU et d'autres organisations internationales et régionales. -VNA