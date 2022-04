L'OMS au Vietnam lance la campagne "Change for Climate change". Photo: suckhoemoitruong.com.vn



Hanoï (VNA) – A l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2022 (7 avril), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam a organisé ce jeudi un séminaire virtuel sur le changement climatique et la santé pour thème "Notre planète, notre santé".

Le docteur Kidong Park, représentant de l'OMS au Vietnam, a déclaré que l’OMS appellait le gouvernement, les organisations, les entreprises et les personnes à partager la responsabilité, à agir pour protéger la planète et la santé humaine avec pour message "Notre planète, notre santé".

Chacun devra prendre des mesures visant à réduire l’impact du changement climatique sur la santé de l'homme et le développement durable, a-t-il affirmé.

Le docteur Kidong Park, représentant de l'OMS au Vietnam. Photo: baotainguyenmoitruong.vn



Le Vietnam est l'un des pays les plus vulnérables à l’impact du changement climatique. Plus de 70 % de la population est confrontée à des catastrophes naturelles et environ 300 morts sont comptés par an à cause du changement climatique, a-t-il précisé.

En novembre 2021, le Vietnam a pris des engagements climatiques forts à zéro émission nette d'ici 2050 à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).

L'OMS apprécie hautement cet engagement du Vietnam, le considérant comme une approche centrée sur l'humain pour atténuer l’impact du changement climatique, a déclaré Kidong Park.

Il a affirmé que l'OMS continuerait à travailler avec des partenaires pour protéger la planète et la santé humaine, à construire des établissements de santé résilients au changement climatique, à augmenter la couverture de l'eau potable et de l'assainissement dans des établissements de santé, à mobiliser la participation de la communauté et des habitants pour éviter du changement climatique.

Séminaire virtuel sur le changement climatique et la santé. Photo: baotainguyenmoitruong.vn



De son côté, le directeur de l'OMS pour l'Asie-Pacifique Takashi Kasai a déclaré que l'engagement du Vietnam montrait que les actions nationales et locales pouvaient aider à résoudre les problèmes mondiaux.

Nguyen Thanh Ha, directeur adjoint du Département de la gestion de l'environnement sanitaire du ministère de la Santé, a déclaré que le ministère avait publié le Plan sur l'adaptation au changement climatique pour la période 2021-2030 et vision pour 2050 en vue de réduire l’impact du changement climatique sur le système médical et la santé.

A cette occasion, l'OMS au Vietnam a lancé la campagne "Change for Climate change" (Changer pour le changement climatique), affirmant ses engagements pour la santé de tous. -VNA