Le Docteur Nguyên Hoàng Minh. Photo : Hoang Linh

Hanoi (VNA) – L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a récemment décerné son prix prestigieux au Docteur Nguyên Hoàng Minh, du Centre national de prévision hydrométéorologique, pour ses travaux exceptionnels en hydrologie.



L’heureux lauréat est le premier hydrologue vietnamien à avoir obtenu le Prix de l’OMM destiné à encourager de jeunes scientifiques, notamment dans les pays en développement, à entreprendre des travaux de recherche de haut niveau dans tous les domaines de la météorologie et de l’hydrologie.



Le Docteur Nguyên Hoàng Minh a proposé une nouvelle méthode susceptible d’améliorer la fiabilité des prévisions à court terme des crues en remédiant à des limites des méthodes couramment utilisées dans le monde.



Ses travaux de recherche ont été plébiscités par les experts du monde entier et ont été rapidement acceptés pour publication dans la plus prestigieuse revue internationale d’hydrologie. – VNA