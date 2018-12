Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam dispose d’une situation géostratégique et d’une côte de plus de 3.000 km, lesquelles sont de grands avantages pour développer les centres logistiques internationaux, selon plusieurs experts lors d’un colloque tenu le 20 décembre à Hanoï.



Ce colloque était placé sous le thème « Développement de la compétitivité et participation aux chaînes d’approvisionnement et logistiques en Europe et en Amérique ». Il a été organisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coopération avec l’Institut pour la recherche stratégique sur les marques et la compétitivité (BCSI - Institute for Brand and Competitiveness Strategy).



L’événement avait pour objet de recueillir des idées et opinions afin d’aider le ministère de l’Industrie et du Commerce à réaliser son plan d’action sur l’amélioration de la compétitivité et le développement des services logistiques au Vietnam pour 2025.



Selon un rapport du ministère de l’Industrie et du Commerce, la plupart des entreprises vietnamiennes du secteur logistique sont petites, avec des compétences limitées en matière financière et de gestion. Elles offrent principalement des services de transport, alors que les entreprises à participation étrangère au Vietnam ont besoin des solutions de transport et d’entreposage, mais aussi des solutions liées aux flux d’informations (douane…).



Selon Ta Hoang Linh, directeur du Département des marchés d’Europe et d’Amérique du ministère de l’Industrie et du Commerce, les infrastructures de transport et les formalités douanières qui laissent encore à désirer, figurent parmi les causes empêchant le développement durable du secteur logistique au Vietnam.



Concernant les solutions, Ta Hoang Linh a insisté sur la nécessité de développer des centres logistiques en Europe et en Amérique. Plusieurs autres délégués ont indiqué que ces centres devaient satisfaire aux normes équivalentes à celles de l’Europe pour pouvoir fournir des solutions de transport de qualité. -VNA