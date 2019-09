Photo: VOV





Hanoi (VNA) - 340 photos retraçant la guerre du Vietnam et l’œuvre du Renouveau (Dôi Moi) sont actuellement exposées en divers points stratégiques de Hô Chi Minh-ville, à savoir la rue piétonne de Nguyên Huê, la rue Dông Khoi, le palais culturel du Travail et la maison culturelle de la Jeunesse du premier arrondissement.



L’exposition met à l’honneur l’œuvre de défense nationale durant la guerre du Vietnam, mais aussi les réalisations de la mégalopole du Sud, réalisations inspirées notamment par le Testament de Hô Chi Minh, qui a été rendu public voilà cinquante ans. Pour les habitants de la ville comme pour les touristes de passage, les photos les plus marquantes restent celles où l’on voit le Président Ho Chi Minh au travail, ou encore celles qui nous montrent des scènes de liesses populaires dans tout le pays au moment de la libération du Sud.



Nguyen Van Thai, un ancien combattant venant du 10ème arrondissement, se souvient encore nettement de ces moments historiques de 1975. En février de cette même année, il faisait partie de la 316e division, et participait à ce titre à la campagne des Hauts Plateaux du Centre, campagne qui allait préluder à l’offensive générale et à l’insurrection du printemps. Sur la route de Saigon, Thai a perdu beaucoup de camarades, notamment à Xuân Lôc et au pont Rach Chiêc. Ces derniers jours, alors que le pays commémore les 50 ans du Testament du président Hô Chi Minh, le vieux combattant se sent particulièrement ému.



«Nous sommes très fiers d’avoir participé à la dernière bataille pour unifier le pays, et réaliser ainsi le dernier voeu de l’Oncle Hô. Je pense beaucoup à lui et à ses voeux en regardant toutes ces photos», nous confie-t-il.



Nguyên Thi Ngoc Lan, qui vient de Haiphong, se dit quant à elle impressionnée par les efforts de modernisation de Hô Chi Minh-ville. «Je suis très contente de pouvoir contempler la ville, tout en découvrant cette exposition. J’aime beaucoup toutes ces photos sur le développement de Hô Chi Minh-ville», nous dit-elle.



La maison culturelle de la Jeunesse du 1er arrondissement présente l’exposition «Les jeunes de Hô Chi Minh-ville mettent en œuvre le Testament de l’Oncle Hô». Il s’agit d’une collection de photos qui cristallisent des œuvres, des campagnes et des mouvements réalisés par les jeunes de la ville ces dernières années : des activités qui auront contribué grandement à l’œuvre d’édification et d’intégration internationale de Hô Chi Minh-ville, mais aussi du pays tout entier.



«Ces jeunes s’intéressent beaucoup au bien-être de la communauté, notamment à celui des personnes en difficulté», remarque Nguyen Nhat Linh, étudiant à l’Université de la Poste et des Télécommunications.



L’exposition « 50 ans de l’application du Testament du Président Hô Chi Minh » accueille le public jusqu’au 15 septembre. L’occasion de se remémorer les recommandations du grand leader. -VOV/VNA