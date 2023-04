Saisie d’une grande quantité d'ivoire passé en contrebande par le port maritime de Hai Phong. Photo: VNA Saisie d’une grande quantité d'ivoire passé en contrebande par le port maritime de Hai Phong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Centre d'éducation à la nature a lancé le 31 mars un nouveau film médiatique intitulé "L'ivoire n'est pas un symbole de luxe et de chance" pour sensibiliser le grand public et réduire la demande d'ivoire pour la fabrication de bijoux.Le personnage principal du film est une jeune fille célèbre, élégante et populaire. Elle a été invitée à participer à une fête luxueuse et a reçu un cadeau "précieux" du propriétaire de la fête. Cette fille l'a mis avec enthousiasme et l'a montré sur les réseaux sociaux.Cependant, au lieu de devenir plus célèbre, l'image de la jeune fille a été ternie lorsque la communauté en ligne a condamné son utilisation de bijoux en ivoire. C'est la raison pour laquelle les éléphants sont tués...La directrice adjointe du Centre d'éducation à la nature, Nguyen Thi Phuong Dung, a partagé que la lutte contre le commerce de l'ivoire au Vietnam n'est pas seulement la responsabilité des autorités mais aussi de toute la communauté. Les consommateurs de produits en ivoire doivent comprendre que sans acheteurs, il n'y aurait pas de braconniers d'éléphants ni de marchands d'ivoire.Mme Dung a appelé la communauté à s'unir pour protéger les éléphants. Les autorités doivent faire des efforts pour réduire la consommation d'ivoire car c'est la principale cause du commerce de l'ivoire dans le monde. Tant que persiste l'idée fausse selon laquelle les bracelets, les bagues ou les produits en ivoire sont la mode de luxe, les éléphants continuent d'être tués.Ce film médiatique fait partie d'une campagne à long terme du Centre d'éducation à la nature, pour mettre fin à la vente et à l'achat de produits en ivoire dans la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre, un point chaud du commerce de l'ivoire à travers le pays. La campagne est mise en œuvre avec de nombreuses activités dans la province, des bureaux publics et des sites touristiques. Le film sera largement diffusé sur les chaînes de télévision et à l'aéroport international de Buon Ma Thuot.Le Centre d'éducation à la nature encourage les propriétaires d'hébergement à louer, d'agences de voyages ou de commerces à signer un engagement de ne pas vendre de produits de la faune. Le centre coopère avec le Service de l'information et des communications de la province de Dak Lak, pour partager le message de protection des éléphants à plus de 2 millions d'abonnés mobiles, ainsi que pour créer des alertes de violations de la faune sur l'application Dak Lak en ligne.Pour sa part, le Club de bénévoles de Buon Ma Thuot a été créé en mai 2022 avec pour noyau des étudiants et des lycéens de la province. A ce jour, le club a organisé six expositions "Protection des éléphants", la plus récente se tenant dans le cadre du Festival de café en mars dernier. De plus, le club a placé des panneaux de propagande dans 13 bureaux publics et 14 sites touristiques de la province. -VNA