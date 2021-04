Hanoï (VNA) - Une soirée musicale aux mélodies vibrantes, passionnées mais aussi élaborées et délicates, animée par Xanh 8 +1, Meow Lac et Mac and The Odd Stones, a eu lieu le 2 avril à l’Institut français de Hanoï (L'Espace) dans le cadre du 2e concert du LiveSpace Vietnam 2021.

Le groupe Xanh 8 + 1 lors du concert LiveSpace Vietnam N°2, le 2 avril à Hanoï. Photo : Espace

Ces trois groupes de musique indépendante ont fait salle comble à l'auditorium, avec près de 200 spectateurs.



Créé en 2015, Xanh 8 + 1 est le premier groupe qui est monté sur la scène de cette manifestation musicale. Ses chansons de rock alternatif tirées du premier album intitulé /9/ - Cân (besoin), Vê nhà (Retour à la maison) ou Khi em di (Quand tu es partie) - ont vraiment conquis le public. Avec sa voix forte pleine de sentiments, le chanteur Nguyên Anh Vu a attiré l’attention des spectateurs.



Avec ses membres très jeunes et au caractère exploratoire, Meow Lac a surpris le public. Fondé en 2019, ce groupe a déjà son propre univers musical. Adeptes d'une musique rebelle mais extrêmement romantique, ses membres ont progressivement affirmé leur talent.

Le groupe Mac et The Odd Stones lors du concert LiveSpace Vietnam N°2, le 2 avril à Hanoï. Photo : Espace

Mac et The Odd Stones fut le dernier groupe qualifié pour ce 2e concert du LiveSpace Vietnam 2021., avec des chansons ni pop, ni jazz. Avec comme chanteur leader Mac Mai Suong, le groupe a fait de grands pas dans son voyage musical.



LiveSpace Vietnam est à la fois un rendez-vous grand public pour promouvoir la jeune scène musicale indépendante du Vietnam, et aussi un programme de professionnalisation et de développement de carrière, grâce au soutien d'experts vietnamiens et internationaux.



L'événement entre dans le cadre d’une série de six concerts destinés aux groupes de musique indépendante (indie) du Vietnam organisés par L'Espace, en collaboration avec des partenaires que sont le Festival international de musique Monsoon, la Société de distribution de musique Believe Vietnam, l'Agence média Cô dông (Propagande), la société ProAVL, le studio AdNote, les journaux Thê thao & Van hoá (Sports & Culture) et Le Courrier du Vietnam (relevant de l'Agence Vietnamienne d'Information). -CVN/VNA