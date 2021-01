Le groupe Limebócx lors du concert LiveSpace Vietnam N°1, le 16 janvier à Hanoï.

Hanoï (VNA) - Những đứa trẻ (Les enfants), Limebócx et Chú cá lơ (Le poisson bleu) sont les trois groupes à s’être produits lors du premier concert du concours de musique indépendante "LiveSpace Vietnam 2021" qui s’est déroulé le 16 janvier à Hanoï.

L’Institut français de Hanoï (L’Espace) a fait salle comble le soir du 16 janvier lors de la première édition du concert LiveSpace Vietnam. Le concert a présenté au public trois jeunes groupes de musique indépendante du Vietnam, à savoir Những đứa trẻ, Limebócx et Chú cá lơ.

Si Chú cá lơ préfère des mélodies rock‘n roll et Những đứa trẻ penche plus sur l’alternatif, Limebócx est un phénomène exceptionnel de la scène musicale de la capitale qui mélange électro et musiques traditionnelles vietnamiennes.

Les jeunes musiciens ont apporté aux spectateurs vietnamiens et étrangers des performances exceptionnelles, riches d’énergies et de créations illimitées.

"LiveSpace Vietnam 2021" consiste en une série de six concerts destinés aux groupes de musique indépendante (indie) du pays. Tous les deux mois, les candidats ont la chance de jouer devant près de 300 spectateurs à L'Espace.

Fruit de la collaboration entre L'Espace, le Festival international de musique Monsoon, la Société de distribution de musique Believe Vietnam, l'Agence média Cổ động (Propagande), la société ProAVL, le studio AdNote, les journaux Thể thao & Văn hoá (Sports & Culture) et Le Courrier du Vietnam de l'Agence Vietnamienne d'Information, LiveSpace Vietnam est le premier évènement qui cherche à développer les groupes de musique “indé” du Vietnam - un style de musique et de production encore peu connu mais qui commence à se propager dans la communauté des jeunes musiciens vietnamiens.

Le groupe Chú cá lơ lors du concert LiveSpace Vietnam N°1, le 16 janvier à Hanoï.

Par ailleurs, les artistes de Monsoon guideront ensuite tous les musiciens participant à ce concours dans l'expérimentation des dernières techniques d'enregistrement et de production musicale, ainsi que dans l'organisation d'activités artistiques. Ces jeunes artistes pourront également rencontrer et discuter avec des musiciens de renom, afin de perfectionner leurs performances sur scène.

Les finalistes participeront au Festival international de musique Monsoon, prévu au début de novembre 2021. Ces derniers auront également l’opportunité de réaliser une tournée à travers le pays en décembre 2021, avec le soutien du comité d'organisation de LiveSpace Vietnam. Le vainqueur du concours empochera un contrat avec la Société de distribution de musique Believe Vietnam en vue d’enregistrer un album et de diffuser ses chansons à l'échelle internationale.

L'appel de candidatures reste ouvert au public sur la page de Facebook de LiveSpace Vietnam ainsi qu’à l'adresse suivante http://bit.ly/3s06H7x.

Le prochain concert de LiveSpace Vietnam 2021 aura lieu le 27 mars, toujours à l’Espace - Institut français de Hanoï.-CVN/VNA