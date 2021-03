Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'indice de production industrielle (IPI) de Hanoï au cours des deux premiers mois de l’année a augmenté de 7,5% en glissement annuel, selon le Bureau municipal de statistiques.

Particulièrement, l’industrie de transformation et de fabrication a augmenté de 7,8% ; la production et la distribution d'électricité, de 5,8% ; l'approvisionnement en eau et le traitement des déchets et des eaux usées, de 5,7%. L'industrie minière a diminué de 9,8%.

Cependant, rien qu’en février, l’IPI de la ville a fortement baissé de 23,2% sur un mois et de 11,4% sur un an, car ce mois coïncidait avec les congés du Têt traditionnel 2021.

Depuis le début de cette année, Hanoï et des organes compétents ont renforcé les chaînes d’approvisionnement, en organisant des activités de connexion de l’offre et de la demande. Cette activité a grandement contribué au développement du marché intérieur, en association avec la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamien".

En vue d’accélérer la production industrielle et de soutenir les paysans touchés par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, le Comité populaire municipal de Hanoï a promulgué des documents en vue de lever les difficultés liées à la circulation de marchandises et à l'écoulement produits agricoles de la ville et de produits d’autres localités. -VNA