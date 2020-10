Parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, six ont vu leur indice des prix augmenter en octobre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En raison de l’ajustement des prix de services d'éducation et de l’impact des tempêtes et inondations dans le Centre, l'indice des prix à la consommation (IPC) en octobre a augmenté de 0,09% par rapport au mois précédent et à décembre 2019, et de 2,47% en glissement annuel, a annoncé jeudi matin l'Office général des statistiques.

En moyenne au cours des dix premiers mois de l’année, l'IPC a connu une hausse de 3,17% par rapport à la même période de 2019.



Selon l'Office général des statistiques, parmi les 11 principaux groupes de biens et services de consommation, six ont vu leur indice des prix augmenter : boissons et tabac, + 0,08% ; vêtements, chapeaux et chaussures, +0,06% ; logements et matériaux de construction, +0,29%...

Quatre autres groupes - “ restaurants et services d’alimentation”, “Transport”, “postes et télécommunications”, “culture, distraction et tourisme” - ont connu une baisse allant de 0,03 à 0,18%. Le groupe “équipements et ustensiles ménagers” est resté stable.

Selon Mme Do Thi Ngoc, cheffe du Département des statistiques des prix relevant de l’Office général des Statistiques, la hausse de l’IPC en octobre peut s’expliquer par la hausse des frais de scolarité dans neuf villes et provinces, mais aussi l’impact des trois tempêtes consécutives ayant frappé le Centre ces derniers temps et l’augmentation du prix de gaz.

En même temps, la baisse des prix de la viande de porc et des carburants a contribué à maîtriser l’inflation en octobre.

En octobre, le prix de l’or a reculé de 1,1% pour s’établir à 53,7 millions de dôngs le taël. En revanche, le taux de change dông vietnamien-dollar américain a augmenté de 0,07% sur un mois. Sur le marché libre, un dollar américain équivaut à plus de 23.275 dôngs.

Selon l’Office général des statistiques, l'inflation de base au cours des dix premiers mois de l’année a connu une hausse de 2,52% en glissement annuel. –VNA