Hanoï (VNA) - Les services logistiques augmentent les valeurs ajoutées du secteur agricole national qui s'est développé rapidement au cours des dernières années avec un taux de croissance annuel de 14 à 16 %.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, outre les ports maritimes et les aéroports, le Vietnam abrite 10 ports intérieurs et 18 dépôts intérieurs de conteneurs (Inland Container Depot-ICD), qui servent de centres logistiques, principalement dans les grandes villes et les localités frontalières comme Hai Phong, Hanoï, Quang Ninh, Lao Cai, Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai et Binh Duong.

De plus, des chaînes d'approvisionnement du froid ont été mises en place pour faciliter le transport et le stockage des matières agricoles.

Grâce à ces services logistiques, plus de 130 millions de tonnes de produits agricoles sont transportés et mis en circulation chaque année. Dont des dizaines de millions de tonnes sont expédiées vers plus de 185 pays et territoires dans le monde.

Au cours des dernières années, les exportations de produits agro-sylvicoles et aquatiques du Vietnam ont augmenté constamment, atteignant un record de plus de 53 milliards de dollars l'an dernier contre 48,6 milliards de dollars en 2021. La valeur devrait atteindre 55 milliards de dollars cette année.

Selon une enquête de la Banque mondiale, les coûts logistiques au Vietnam restent encore élevés, représentant une très grande partie du coût de nombreuses marchandises. Par exemple, ce coût représente plus de 12% pour le secteur des produits aquatiques, 23% pour les meubles, 29,5% pour les légumes et fruits et près de 30% pour le riz. La raison de ces coûts élevés c’est que le Vietnam manque encore de centres de logistique agricole qui intègrent le transport, le stockage, la collecte et la distribution des marchandises avec des étapes spécifiques.

Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le nombre d'entreprises de logistique au Vietnam reste limité, avec un manque d'expérience et une petite échelle en termes de capital et de main-d'œuvre.

Par conséquent, les importateurs et les exportateurs sont sous la pression des hausses de frais et les produits vietnamiens perdent leur compétitivité. Pendant ce temps, les prestataires logistiques ont du mal à atteindre le marché international, a déclaré l'expert. - VNA