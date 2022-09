Fabrication de composants électroniques. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Information et de la Communication a tenu vendredi à Hanoï une conférence de presse sur l'intégration internationale en 2022.

En général, le monde est passé de la réponse à la pandémie de COVID-19 à une adaptation sûre. La 4ème révolution industrielle, la transformation numérique, la transition verte, la réponse et l'adaptation au changement climatique, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement et le changement de travail, sont des sujets retenant une grande attention.

Au Vietnam, la tendance à l’économie verte et à la transformation numérique apporte des opportunités de renouveler le modèle de croissance, d’améliorer les capacités logistiques, les ressources humaines et d’attirer des IDE de qualité, etc.

Le Centre d'opération intelligent de la province de Binh Phuoc. Photo: VNA



Le Vietnam privilégie une intégration intégrale avec trois piliers que sont l’économie; la politique, la sécurité et la défense; la culture, la société, les sciences, les technologies, l'éducation et la formation, selon la spécialiste Lam Thi Quynh Anh, du bureau du Comité de pilotage intersectoriel pour l'intégration économique internationale du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Selon elle, l'intégration en tous domaines doit être réalisée de manière synchrone dans une stratégie d'intégration internationale intégrale avec une feuille de route et des étapes adaptées aux conditions et capacités réelles du pays.

A cette occasion, la docteure Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre pour l'OMC et l'Intégration de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, a présenté des conseils sur les exportations de produits agricoles dans le cadre des Accords de libre-échange de nouvelle génération. -VNA