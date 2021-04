Lors de la conférence de presse. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - L'Institut Goethe à Hanoï a organisé le 6 avril une conférence de presse pour présenter deux nouveaux projets musicaux en 2021, que sont la série de concerts «Musique du XXe siècle» et le projet «Reconnet».

Le directeur de l'Institut Goethe à Hanoï, Wilfried Eckstein, a déclaré qu'à travers ces deux nouveaux projets musicaux, son Institut souhaitait promouvoir la musique contemporaine au Vietnam sur la base d'une coopération entre artistes vivant au Vietnam et en Allemagne.

Le pianiste Luu Duc Anh, fondateur de l'école de musique Inspirito, membre du comité d'organisation de «Musique du XXe siècle». Photo: Vietnam+

La série de concerts «Musique du XXe siècle» vise à présenter au public des œuvres et des artistes du XXe siècle peu connus au Vietnam issus de différents pays du monde tels que Japon, pays européens et États-Unis.

Le projet «Reconnet», lui, a pour but de créer des opportunités de collaboration transfrontalière pour artistes vietnamiens et allemands dans le contexte d'épidémie de COVID-19, en apportant un soutien financier au dialogue et à la coopération dans la production entre artistes des deux pays.

Les séries de concerts de ces deux projets dureront d'avril à juillet 2021. -VNA