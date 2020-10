Hanoi (VNA) - Vendredi 23 octobre, la cérémonie de lancement de l'Institut d'éducation artistique du Vietnam (VIA Education) sur le thème ''Les fondateurs de l'éducation artistique mondiale'' a eu lieu à Hô Chi Minh-Ville avec une centaine de représentants d'écoles de formation en

Lancement de l'Institut d'éducation artistique du Vietnam. Photo : CVN

Des séances de discussion sur les "Solutions internationales pour la formation artistique au Vietnam", "La technologie numérique dans l'éducation artistique" et "La voie pour devenir un professeur d'art international" ont rythmé la cérémonie.



Solution globale au problème de la qualité de l'éducation artistique



Selon Pham Doàn Ha My, directrice générale de VIA Education, l'enseignement et l'apprentissage des arts comme la musique, la danse ou les arts du spectacle au Vietnam connaissent un paradoxe. Les besoins d'apprentissage des étudiants sont proportionnels à la tendance croissante. Cependant, le nombre d'enseignants dans cette matière est inversement proportionnel à leurs compétences professionnelles et au manque de normalisation internationale et de reconnaissance qualitative.



Dans ce contexte, VIA Education est né avec la vision de créer une communauté artistique durable, dynamique, inspirante et exceptionnelle pour créer et encourager le développement de normes optimales en éducation artistique et créative au Vietnam.



Officiellement en activité depuis octobre de cette année, VIA Education a été fondé par l'artiste, homme d'affaires et éducateur Thanh Bùi. Il opère dans les domaines de l'éducation, de la formation, du conseil et de l'édition, y compris dans les programmes sur l’éducation innovante pour les unités éducatives avec des programmes d'apprentissage intégrés et parascolaires; sur des cours thématiques de courte et de longue durée visant à former et à développer la compétence professionnelle des enseignants; sur des conseils sur la stratégie et le cadre pédagogique du système scolaire; sur des activités de test pour les certifications internationales et sur l'introduction et la publication de manuels et de matériels de haute qualité.



Élever le niveau de l'éducation créative



En tant que fournisseur de programmes, d'examens et de certificats internationaux en musique et arts du spectacle au Vietnam, l’Institut travaille avec des conseillers en évaluation de la musique, de la danse et des arts de la scène de renommée mondiale pour fournir des solutions adaptées aux enseignants et aux étudiants de tous âges, y compris des examens en présentiel ou en ligne, à des coûts abordables.



Pour les écoles et les centres de formation, VIA Education soutient des solutions et des normes éducatives innovantes. Les diplômes et certifications pour la musique et les arts du spectacle de VIA Education sont valables dans le monde entier. Cela donnera à chaque étudiant des possibilités de participer à des programmes d'études à l'étranger (Certificat de musique Trinity College London, certificat de musique AMEB, certificat de musique MTB, certificat de danse ISTD - NATD, certificat d'art de la performance I-PATH).



VIA Education est également traducteur, fournisseur et éditeur des titres exclusifs d'Alfred Music au Vietnam. En outre, il se coordonne également avec la maison d’édition Trinity College London, POCO Studio, AMEB et d'autres éditeurs réputés pour présenter du matériel d'enseignement de la musique de standard international aux apprenants de musique au Vietnam.



À travers des exercices techniques, des jeux éducatifs, des duos enseignants-élèves et des activités pour développer la perception musicale, ces manuels diversifiés sont adaptés à chaque niveau. Chaque livre a des images et des couleurs attrayantes avec un contenu comprenant des exercices qui encouragent l'exploration, l'expérience et de nouvelles perspectives sur l'apprentissage de l'art.



De nombreuses opportunités



Des programmes d'études conformes aux normes internationales, l'intégration du contenu auto-compilé des enseignants aux livres et manuels de référence, combinés aux ressources numériques, sont les fondements essentiels d'un programme d'apprentissage réussi et innovant. Ainsi, VIA Education fournit des solutions spécialisées aux partenaires scolaires et aux centres de formation dans l'élaboration de stratégies, la formation des enseignants et la fourniture de programmes adaptés aux besoins des stagiaires.



De plus, grâce à l'expertise et à la vaste expérience de l'équipe de consultants, VIA Education peut aider à améliorer le système existant des programmes d'éducation musicale et artistique de ses partenaires. L’institut travaille également avec des partenaires pour mettre en œuvre des programmes de conseil pour les étudiants dans des orientations académiques et professionnelles appropriées pour les arts. Avec un réseau de partenaires mondiaux, les consultants aideront les élèves à déterminer le cheminement d'apprentissage ou de carrière approprié pour les tendances mondiales, puis à développer davantage leurs domaines de recherche.- CVN/VNA