Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a tenu vendredi 17 février à Hai Phong la conférence nationale des bureaux de coordination pour l’instauration de la nouvelle ruralité de 2023.



Selon le rapport présenté à la conférence, les collectivités locales doivent adopter une nouvelle approche dans la mise en œuvre du mouvement d’instauration de la nouvelle ruralité de façon de promouvoir l’agricuture écologique et moderniser le milieu rural. Cependant, pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan, la modernisation du milieu rural doit prendre en compte les valeurs culturelles de chaque localité.



«Chaque localité se distingue par une histoire, une culture et un savoir-faire. Notre objectif est de construire une ruralité moderne où les valeurs culturelles, le bonheur de la population et la solidarité communautaire seront prises en compte», a-t-il dit.



A ce jour, le Vietnam compte 255 districts (soit environ 39,6 % du total national) répondant aux normes de la nouvelle ruralité. Ce chiffre devrait être porté à au moins 270 cette année.-VOV/VNA