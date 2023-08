Jakarta, 16 août (VNA) - Le ministère indonésien de l'Energie et des Ressources minérales travaille dur pour convertir les motos conventionnelles en véhicules électriques (VE) afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2060.



Le directeur du Département des énergies nouvelles et renouvelables et de la conservation de l'énergie du ministère, Gigih Adi Atmo, a été cité par les médias locaux comme ayant déclaré que le ministère prévoyait de fournir aux communautés, en particulier à ceux qui gèrent des ateliers d'usinage, une formation, en plus de mener des activités de diffusion d'informations.



Selon les dernières données, 26 ateliers d'usinage ont été enregistrés comme capables d'effectuer la conversion, a-t-il noté en marge du deuxième tour de la tournée du programme de conversion de motos électriques à Surabaya, dans l'est de Java, le 12 août.



Le ministère a jusqu'à présent certifié un total de huit ateliers d'usinage qui s'associeront au ministère pour exécuter les efforts de conversion, a-t-il informé.



Avec l'aide des huit ateliers d'usinage, l’Indonésie vise à convertir jusqu'à 34.979 unités de motos électriques par an, a-t-il affirmé. Il a exprimé l'espoir qu'au moins 50.000 motos seront converties en véhicules électriques en Indonésie en 2023 et 150.000 l'année prochaine.



Atmo a en outre expliqué que le ministère s'efforçait de diffuser des informations sur la conversion des vélos en mettant l'accent sur l'est de Java, car il abrite 20,7 millions de motos, ce qui en fait la province avec le plus grand nombre de motos en Indonésie.



Actuellement, le gouvernement indonésien s'efforce de réduire le nombre de véhicules à carburant fossile à deux roues, dont la population a atteint 120 millions d'unités. En fait, le nombre croît au rythme de 5 à 6 % par an, a-t-il souligné.



Il a dit qu'il espère que les efforts de diffusion dans l'est de Java sensibiliseront le public à l'importance de réduire les émissions de carbone et de participer aux efforts visant à créer un environnement propre en convertissant leurs motos en véhicules électriques.- VNA

