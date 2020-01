La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi. Photo: en.tempo.co



Jakarta (VNA) – L’Indonésie cherche à renforcer ses exportations vers l’Afrique en vue de diversifier ses marchés d’exportation et de réduire le déficit de la balance commerciale qui existe depuis des décennies.

Lors d’une rencontre avec 131 diplomates indonésiens à l’étranger et des officiels de son ministère, le 9 janvier, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a précisé qu'au cours des deux dernières années, les exportations indonésiennes vers les pays africains avaient atteint 2 milliards de dollars.



Ces résultats sont dus aux efforts du gouvernement qui a mis l’accent sur les marchés d'exportation non traditionnels. L’Indonésie a réussi à exporter des produits avantageux vers l’Afrique, un nouveau marché, a-t-elle dit.



Le même jour, le président indonésien Joko Widodo a reconnu que l'Indonésie dépendait trop des marchés traditionnels tels que les Etats-Unis, l’Europe et la Chine. En conséquence, le président a demandé aux diplomates de nouer de bonnes relations avec les pays d'exportation non traditionnels. -VNA