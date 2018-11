La baisse légère de l'IPC en novembre est en raison de la diminution des prix des carburants et du gaz, des vivres et autres produits alimentaires. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) a connu en novembre une baisse légère de 0,29% sur un mois, mais une hausse de 3,46% sur un an, selon le Département général des statistiques.

L’IPC moyenne des 11 premiers mois de l’année 2018 a augmenté de 3,59% en glissement annuel.

Parmi les 11 groupes de marchandises répertoriés, sept ont enregistré une hausse mensuelle. "Habillement, chapeaux et chaussures" arrive en tête avec + 0,26%, suivi par "Autres marchandises et services", +0,15%, "Equipements et ustensiles de ménage", +0,08%...

A l'inverse, quatre groupes ont connu une baisse: "Transports", -1,81%, "Logement, matériaux de construction", -0,64%, "Restauration et services liés à l'alimentation", -0,14%, et "Postes et télécommunications", -0,06%.

Selon le Département général des statistiques, la baisse légère de l'IPC en novembre trouve sa raison dans la diminution des prix des carburants et du gaz, des vivres et autres produits alimentaires.

Par ailleurs, le cours de l'or en novembre a progressé de 0,98%.

L’inflation fondamentale en novembre a augmenté de 1,72% sur un mois et de 1,46% en glissement annuel.

L’IPC de Ho Chi Minh-Ville a enregistré une baisse de 0,25% en novembre par rapport au mois précédent et une progression de 2,98% en variation annuelle, a annoncé le département des statistiques de la ville.- VNA