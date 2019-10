L'Indice des prix à la consommation en hausse de 0,38% à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La mégapole du Sud a enregistré en octobre une hausse mensuelle de 0,38% de l’Indice des prix à la consommation (IPC), a annoncé mercredi 30 octobre le Bureau municipal des statistiques.

Sur les dix premiers mois de l’année, l’IPC de Hô Chi Minh-Ville a augmenté de 3,78% par rapport à la même période 2018.

Sur une base mensuelle, en octobre comparé à septembre, sept des 11 groupes de biens référencés ont vu leurs prix augmenter, notamment « Restauration et services d’alimentation » ( +0,5%), « Boissons et cigarettes » (+ 0,04%), « Logements, électricité, eau » ( +0,37%). Les prix des groupes « Transports », « Education », « Autres biens et services », « Médicaments et services liés à la santé » ont respectivement progressé de 1,09%, de 0,15%, de 0,07% et de 0,02%.

Les prix de trois autres groupes ont dévissé, à savoir « Textile-habillement, chapeaux et chaussures » (-0,09%), « Postes et de télécommunications » (-0,09%), et « Culture, divertissement et tourisme » (-0,02%).

Le prix du groupe « Ustensiles ménagers » est demeuré inchangé.

Les experts ont indiqué que les prix des produits alimentaires avait enregistré une hausse de 0,69% par rapport au mois précédent.

Le cours de l’or a baissé de 0,71% par rapport au mois de septembre alors que celui du dollar, de 0,01%. – VNA