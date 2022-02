Placée sous le thème "Expérience et innovation pour le marché intégré des énergies renouvelables ", la conférence de haut niveau ASEAN-Inde sur les énergies renouvelables a lieu les 7 et 8 février. Photo: aseanenergy.org

New Delhi (VNA) – L’Inde et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) peuvent développer ensemble un écosystème complet pour les énergies renouvelables et étudier l'initiative commune concernant la construction de pôles de production d'énergies renouvelables dans la région, selon le ministre indien de l'Électricité et des Énergies nouvelles et renouvelables, R.K. Singh.

Lors d'une conférence de haut niveau ASEAN-Inde sur les énergies renouvelables, tenue le 7 février, le ministre R.K. Singh a déclaré que les deux parties pouvaient travailler ensemble pour développer un écosystème complet pour les énergies renouvelables, qui favorisait le partage des connaissances, le renforcement des capacités et l'assistance technique. Elles peuvent également explorer des initiatives conjointes visant à développer des centres de production d'énergies renouvelables dans la région.

Placée sous le thème "Expérience et innovations pour le marché intégré des énergies renouvelables", la conférence a été organisée les 7 et 8 février par les ministères indiens de l’Électricité et des Énergies nouvelles et renouvelables, des Affaires étrangères.

Lors de la conférence, tous les participants au niveau ministériel ont réaffirmé leur intention de passer aux énergies renouvelables pour bâtir un avenir durable. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre l'Inde et l'ASEAN dans le secteur des énergies renouvelables, espérant que la conférence identifierait des domaines et initiatives concrets à cet égard. -VNA