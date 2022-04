Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a présidé lundi 25 avril une réunion avec certains ministères et secteurs pour aborder les problèmes liés à l’importation de matériel médical et à la déclaration de santé en ligne à l’arrivée.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s’exprimant lors de la réunion à Hanoi, le 25 avril. Photo : VNA

Les responsables des ministères de la Santé, de la Justice et des Finances ont proposé des solutions aux problèmes existants dans le traitement des procédures d’autorisation d’importation et de certification de l’enregistrement pour la circulation des équipements médicaux dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé aux ministres de la Santé et de la Justice de parvenir rapidement à un consensus sur les moyens de surmonter les obstacles, de garantir l’accès aux équipements médicaux modernes, de faciliter la fabrication nationale et de prévenir les pénuries de médicaments ou d’équipements.

Lors de la réunion, le vice-ministre des Transports Lê Anh Tuân a fait état de la congestion dans les zones de traitement des procédures d’entrée et de sortie dans certains aéroports internationaux au cours des derniers jours, notant que ce n’est qu’à leur arrivée à l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville que de nombreux passagers ont commencé à faire une déclaration de santé.

Le colonel Dang Tuân Viêt, directeur adjoint du Département de l’immigration du ministère de la Sécurité publique, a attribué ce problème en partie à l’espace et au personnel limités des zones de quarantaine sanitaire des aéroports.

Des passagers font leur déclaration de santé à leur arrivée. Photo : VNA

Un représentant de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam a souligné la nécessité de fournir des mises à jour détaillées et complètes sur les exigences sanitaires et les directives de déclaration de santé en ligne pour les étrangers et les Vietnamiens résidant à l’étranger souhaitant entrer dans le pays.

Le ministère de la Santé a pour sa part déclaré qu’il recueillait les opinions des ministères, secteurs et agences concernés sur cette question, notant que le Covid-19 est toujours une maladie infectieuse de classe A, donc comme dans d’autres pays, les personnes entrant au Vietnam doivent doivent toujours faire une déclaration de santé.

Les pays maximisent les technologies de l’information pour simplifier les procédures d’entrée, a ajouté le responsable.

Une délégation interministérielle aura une séance de travail avec l’aéroport international de Tân Son Nhât mardi 26 avril pour discuter des solutions à la congestion.

Pendant ce temps, les ministères de la Santé, de la Sécurité publique et des Affaires étrangères publieront des guides sur la déclaration de santé en ligne sur leurs sites Web, ont indiqué les officiels.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a demandé que les ministères et les secteurs se coordonnent plus étroitement sur cette question, ajoutant que les réglementations sur les conditions d’entrée et la déclaration de santé en ligne doivent être claires, détaillées et faciles à observer. – VNA