Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les principaux clubs de football des pays de la région sont arrivés à Hô Chi Minh-Ville pour participer au Groupe H de la Ligue des champions de l’AFC 2022, la compétition de clubs la plus prestigieuse en Asie.

Le Hoang Anh Gia Lai FC représentera le Vietnam à la Ligue des champions de l’AFC 2022. Photo : VNA

Cette année, le Hoang Anh Gia Lai FC du Vietnam accueillera les matchs du Groupe H, qui comprend également le Yokohama F. Marinos (Japon), le Jeonbuk Huyndai Motors FC (République de Corée) et le Sydney FC (Australie).Les matchs se dérouleront au stade Thông Nhât de Hô Chi Minh-Ville du 16 avril au 1er mai sous forme de tournoi à la ronde.Le 12 avril au matin, le Yokohama F. Marinos FC avec 30 joueurs est arrivé dans la ville et a séjourné au Park Royal Hotel. Tous les joueurs ont reçu des tests Covid-19. Ceux qui ont des résultats positifs seront transférés dans un autre hôtel pour assurer la sécurité.Le Hoang Anh Gia Lai FC est également arrivé dans la ville le même jour. Leur premier entraînement aura lieu le 13 avril.Comme prévu, le Jeonbuk Huyndai Motors FC arrivera à Hô Chi Minh-Ville le 12 avril au soir et le Sydney FC le 13 avril. Les autorités régionales du football et les arbitres seront présents dans la ville les 12 et 13 avril.Le comité d’organisation a annoncé que les billets pour les matchs seront disponibles de 8h30 le 14 avril à 18h le 1er mai au stade Thông Nhât ou par courrier, les prix variant de 50.000 dôngs (2,18 dollars) à 200.000 dôngs (8,74 dollars).Le premier match du groupe H sera une rencontre entre le Hoang Anh Gia Lai FC et le Yokohama F. Marinos à 18h00 le 16 avril. – VNA