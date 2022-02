Hanoi (VNA) – La Société financière internationale (IFC) et deux leaders de la logistique vietnamien et singapourien ont signé mercredi 16 février un accord de coopération, prévoyant de travailler ensemble pour développer un "super port" logistique international au Vietnam.

Situé à environ 60 kilomètres de Hanoi, dans la province de Vinh Phuc (Nord), le projet de centre logistique Vinh Phuc Inland Container Depot (ICD) (Vietnam SuperPort) sera développé par T&Y Superport Vinh Phuc Joint Stock Company, un joint-venture entre le vietnamien T&T Group et le singapourien YCH Group.Le projet sera l’un des premiers ICD du pays avec des installations multimodales, y compris un centre de distribution international et un port intérieur pour la connectivité ferroviaire et le transport aérien.L’établissement d’un tel centre logistique dans le Nord améliorera considérablement le traitement du commerce intérieur et international, en réduisant les coûts logistiques et en améliorant la compétitivité commerciale du pays alors qu’il vise à devenir un nouveau centre régional de la chaîne d’approvisionnement.Au cours des 12 prochains mois, IFC aidera YCH Group et T&T Group à développer un projet bancable et durable en fournissant une expertise technique, en aidant les développeurs à atténuer les risques et à renforcer les normes environnementales et sociales.L’IFC aidera également les sponsors à rendre l’infrastructure du hub logistique verte et durable, soutenant le Vietnam dans ses efforts pour atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Elle a également le droit d’agir en tant qu’arrangeur principal du financement à long terme pour le Vietnam SuperPort. Elle est chargée d’arranger un forfait de parrainage qui pourrait représenter jusqu’à 75% de l’investissement total du projet.

Vue de la cérémonie de signature de l’accord de coopération. Photo : vietnamnet

Nous sommes convaincus que le Vietnam SuperPort, un hub logistique multimodal construit avec des technologies de pointe, réduira les coûts de logistique et améliorera les délais de mise sur le marché, améliorant ainsi la connectivité commerciale avec le monde, stimulant notre économie et contribuant à la croissance symbiotique et durable du Vietnam, a déclaré Dô Quang Hiên, président du conseil d’administration et directeur général de T&T Group.Le Vietnam SuperPort est stratégiquement situé à proximité des ports locaux, de l’aéroport international de Nôi Bai et des postes-frontières avec la Chine et le Laos. Il est également situé à proximité de 20 parcs industriels, ce qui lui permet de devenir une plaque tournante de la chaîne d’approvisionnement pour les opérations de fabrication locales.La cérémonie de signature avec l’IFC représente un autre jalon important pour l’ensemble des initiatives de connectivité pour lesquelles YCH Group a l’intention d’investir plus de 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour améliorer la connectivité de l’ASEAN afin d’améliorer le commerce intra-ASEAN, ainsi que le commerce avec le reste du monde, a déclaré le Dr Robert Yap, président exécutif de YCH Group.Le partenariat avec l’IFC garantit des solutions financières bancables pour suivre le développement du Réseau logistique intelligent de l’ASEAN (ASLN) et de SGConnect (Smart Growth Connect), a-t-il fait savoir.Avec le soutien indéfectible des principaux dirigeants et confrères des communautés de l’ASEAN, nous sommes convaincus que la création de l’ASLN et de nombreuses autres initiatives innovantes aura des impacts économiques et sociaux positifs sur l’ensemble de l’économie de l’ASEAN afin que les communautés continuent de prospérer. C’est le début d’un partenariat durable avec l’IFC pour les infrastructures dans toute l’ASEAN dans le développement d’une logistique intelligente et au-delà, a-t-il encore indiqué.L’installation devrait capturer environ 10% du trafic total de conteneurs généré dans les provinces du Nord une fois opérationnelle. Elle contribuera à améliorer l’efficacité du secteur logistique vietnamien et à réduire le coût des services logistiques.Nous sommes ravis de nous associer à YCH Group et à T&T Group pour soutenir le développement du Vietnam SuperPort, en tirant parti de notre connaissance approfondie des secteurs mondiaux des ports et de la logistique et de nos solides antécédents en matière de structuration de projets, a déclaré Alfonso Garcia Mora, vice-président régional de l’IFC pour Asie et Pacifique.