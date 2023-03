Le président du Comité populaire de Thua Thiên-Huê (Centre), Nguyên Van Phuong (au complet), lors de l’événement. Photo : Van An/CVN

Thua Thiên-Huê (VNA)- La province de Thua Thiên-Huê (Centre), en partenariat avec l'Église bouddhiste provinciale, a récemment relâché plus de 200.000 alevins dans la rivière Huong (Parfums) afin de régénérer les ressources aquatiques.

Lors de la cérémonie, tenue au parc Bùi Thi Xuân, le président du Comité populaire de la province de Thua Thiên-Huê, Nguyên Van Phuong, et les responsables des services concernés locaux ont relâché des alevins de diverses espèces telles que carpes, anabas entre autres.

Selon le Service provincial de l'agriculture et du développement rural, cette activité avait pour objectif de régénérer, d'accroître la diversité des ressources halieutiques, tout en appelant la communauté à protéger l’environnement.

Chaque année, ledit service a relâché de nombreuses espèces de poissons et de crevettes dans les rivières et les lacs à Thua Thiên-Huê. En 2022, la province y a libéré plus de quatre millions d'alevins, soit une augmentation de près de 2,7 fois par rapport à l’année précédente. -CVN/VNA