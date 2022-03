Photo :qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam a lancé le 4 mars une formation pratique pour l'hôpital de campagne de niveau 2 N° 4, qui est sur le point d'exercer ses fonctions à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNMISS).

Le lieutenant-colonel Vu Minh Duong, directeur de l'hôpital de campagne de niveau 2 N° 4, a déclaré que c'était la dernière formation avant le départ de l'hôpital pour ses fonctions remplaçant l’hôpital de campagne de niveau 2 No 3 à la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS).

Ce cours de formation se déroulera jusqu’au 11 mars. Les membres de cet hôpital de campagne pratiquent séquentiellement 25 situations de base, qui sont des pathologies et des cas médicaux courants à l’UNMISS.

S'adressant à la cérémonie d'ouverture à Hanoï, le général de brigade Hoang Kim Phung, directeur du Département des opérations de maintien de la paix du ministère de la Défense, a déclaré que les officiers et le personnel de l'hôpital de campagne de niveau 2 N° 4 doivent appliquer toutes les connaissances et l'expérience accumulées dans le traitement des situations, et garantir une sécurité absolue notamment dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Actuellement, des préparatifs minutieux avaient été faits pour l'hôpital qui a suivi une formation en expertise, militaire, politique et langues étrangères. requis par l'ONU.-VNA