Des membres de l'Hôpital de campagne de niveau 2 No 3. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministère de la Défense a organisé le 24 mars une cérémonie d'adieu du personnel de l'Hôpital de campagne de niveau 2 No 3 pour mission à Bentiu, au Soudan du Sud.

33/64 membres de l'hôpital ont effectué leur premier voyage, tous en exprimant l’honneur et la fierté d’effectuer leur mission au Soudan du Sud, sur le vol de transport militaire C17 du ministère australien de la Défense.

L'Hôpital de campagne de niveau 2 No 3 a été créé en mars 2020 avec un personnel de 70 membres (64 officiels et 6 suppléants). Tous ont été vaccinés contre le COVID-19.

Avant leur départ, tout le personnel a été formé à certains techniques et connaissances professionnelles telles que : secourisme avancé en cas de blessures ; secours aérien ; opération, entretien, réparation mineure d’équipements ; entrainement sur le terrain ; droit international humanitaire…

Le deuxième groupe de personnel de l’Hôpital de campagne de niveau 2 No 3 va partir pour mission sud-soudanaise le 21 avril. -VNA