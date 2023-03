Un médecin de Cho Rây examine la santé du patient V.M.H avant sa sortie de l'hôpital. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Après 11 interventions chirurgicales et 112 jours d'hospitalisation, V.M.H, victime d'un grave accident de la route avec de nombreuses parties du corps brisées, a été sauvé grâce aux grands efforts des médecins de l'hôpital Cho Rây.

Dans un accident de la circulation, V.M.H, 53 ans, domicilié dans le district de Binh Tân, Hô Chi Minh-Ville, s'est cassé la cuisse gauche, le pénis, entièrement le rectum mais a pu être sauvé. Les chirurgiens de l'hôpital Cho Rây ont considéré cela comme un miracle. Ce patient est né une deuxième fois après avoir reçu 11 interventions chirurgicales durant 112 jours d'hospitalisation.

Lors d’une conférence de presse tenue le 14 mars après-midi, l'hôpital Cho Rây a informé du succès de la prise en charge de ce patient.

Les grands efforts de l'équipe chirurgicale

Le docteur Ngô Duc Hiêp, chef du service de chirurgie et d'imagerie de l'hôpital, a déclaré que le patient avait eu un très grave accident de la route le 27 octobre 2022 dans le district de Binh Chanh. Il a été amené à l'hôpital Binh Chanh pour les premiers soins avant d'être transféré à Cho Rây.

Il souffrait d’une cuisse gauche brisée, d’un périnée déchiré, d’un scrotum pelé exposant les testicules, de la perte du pénis, du rectum déchiré, d’une rupture de la vessie, d’une fracture du bassin gauche et de la clavicule gauche...

Maintenant, bien que le patient n'ait plus qu'une jambe et plus de testicules, il demeure optimiste, mange bien, a une vessie fonctionnelle.

Partageant avec la presse, le docteur Lâm Viêt Trung, directeur adjoint de l'hôpital, a déclaré qu'il s'agit d'un cas rare et miraculeux, car tout le système pelvien (os pelvien, coccyx, vessie, rectum...) était très gravement endommagé. De tels cas n'ont jamais pu être sauvés.

Le risque de décès survient à différents stades. Au début, le patient peut mourir de douleur, de perte de sang, de choc... Au passage de ces stades, le patient fait encore face à de nombreux autres défis tels qu’infection, embolie sanguine, malnutrition...

"Sauver sa vie est le fruit de la coordination étroite entre divers services, en plus de décisions opportunes et précises, du dynamisme et de la créativité du personnel médical", a partagé le Dr. Tâm. Il a ajouté aussi que "la volonté du patient était très élevée, lui permettant de survivre malgré un pronostic vital très compromis".-CVN/VNA