Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong à l'Hôpital central militaire 108 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Hôpital central militaire 108 a organisé lundi matin une cérémonie pour célébrer le 70e anniversaire de sa journée traditionnelle (1er avril) et recevoir le titre de "Héros du Travail dans la période de Renouveau", ce en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que l'équipe de médecins et scientifiques de l'Hôpital central militaire 108 avaient fait de grands progrès, non seulement dans la maîtrise d’équipements médicaux et technologies de pointe mais aussi dans la formation et la fourniture d'instructions pour les hôpitaux de niveau inférieur.

Selon le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, l'hôpital devrait continuer à prendre des mesures pour assurer la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19 et être prêt à répondre à toutes les situations éventuelles.

Il est nécessaire d'intensifier la recherche scientifique, la formation associée au traitement, d'élargir la coopération avec les établissements médicaux nationaux et internationaux, de renforcer l'application d’avancées technologiques, afin de fournir des services optimums aux patients.

Le 26 février 2018, les chirurgiens de l'hôpital avaient réalisé, avec succès, une greffe de deux poumons prélevés sur un donneur en état de mort encéphalique. Une première au Vietnam. Le succès de cette première greffe pulmonaire a témoigné de la haute qualification des équipes médicales, de la volonté et des efforts des médecins de l'hôpital, ainsi que du rôle de la coopération nationale et internationale. Cette première greffe pulmonaire à partir d'un donneur en état de mort cérébrale au Vietnam a placé le pays sur la carte mondiale des greffes d’organes. -VNA