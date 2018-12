Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc remet le titre de "Héros des forces armées populaires" au personnel de L’Hôpital central militaire 108. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Hôpital central militaire 108 a organisé ce lundi 17 décembre à Hanoï la cérémonie de réception du titre de "Héros des forces armées populaires" et inauguré son nouveau bâtiment médical, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc

Au nom du Parti, de l’Etat et du gouvernement, Nguyen Xuan Phuc a remis ce titre honorifique au personnel de l’hôpital, tout en honorant les contributions et le sacrifice des médecins et cadres pour la libération nationale dans le passé. Le chef du gouvernement a tenu en haute estime l’application des sciences et technologies par l’hôpital dans le diagnostic, le traitement et le secours de même que sa maîtrise de techniques avancées, tout en citant le succès de sa première greffe pulmonaire à partir d’un donneur en état de mort cérébrale réalisée récemment.

L’hôpital a mené à bien ses missions en tant qu’établissement de recherche scientifique et aussi de formation post-universitaire dans la santé, a-t-il ajouté.

Nguyen Xuan Phuc a estimé les orientations de développement de l’hôpital dans le futur avec l’accent mis sur l’amélioration de la qualité des soins et du traitement, la diversification des services et l’amélioration de la qualification professionnelle des médecins.

Il a demandé à l’hôpital de poursuivre son renouvellement pour s’adapter à la 4e révolution industrielle, d’améliorer la qualité des services et du traitement et aussi la qualification professionnelle, d’accélérer la recherche scientifique, ce afin que l’hôpital satisfasse aux normes régionales.

A cette occasion, le Premier ministre a coupé la bande d’inauguration du nouveau bâtiment médical. Cet établissement comprend deux blocs de 22 étages et un autre de 10 étages couvrant une superficie total de 150.000 m² avec 2.000 lits dotés d'équipements très modernes importés des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, du Japon, de République de Corée.

L’hôpital 108 est un établissement militaire mais également l’un des cinq hôpitaux spéciaux du pays. - VNA