Le représentant en chef de l'UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, lors du symposium à Bên Tre (Sud). Photo: VNA



Bên Tre (VNA) - L'histoire de la vie du poète Nguyên Dinh Chiêu (1822-1888) est une inspiration pour toute l'humanité, a déclaré le représentant en chef de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au Vietnam, Christian Manhart, lors d’un symposium international tenu le 29 juin dans la province de Bên Tre (Sud).

Ce symposium s’inscrit dans le cadre des activités célébrant le 200e anniversaire de la naissance du poète et enseignant Nguyên Dinh Chiêu auxquelles l’UNESCO sera associée pour célébrer en 2022.

Nguyên Dinh Chiêu, né le 1er juillet 1822, est un exemple typique de dépassement des difficultés de la vie et de la poursuite de l’enseignement et de l’apprentissage tout au long de sa vie, conformément à l’esprit de la Charte de l’UNESCO.

En outre, il pratiquait également la médecine orientale pour soigner les maladies et sauver les gens. Sa poésie est pleine d’humanité, encourageant le patriotisme, louant les gens qui sont prêts à faire de bonnes actions pour le bien de la communauté. Ses œuvres principales sont toutes composées en écriture Nôm (écriture sino-vietnamienne), dont le plus célèbre est le roman-poème « Luc Vân Tiên », qui contient de nombreuses leçons sur la moralité et les bonnes traditions de la nation.

La décision de l’UNESCO de s’associer à la célébration du 200e anniversaire de la naissance du poète Nguyên Dinh Chiêu a été prise lors de sa 41e session à Paris en novembre 2021, a rappelé Christian Manhart.

Nguyên Dinh Chiêu est une figure exceptionnelle, l'un des poètes vietnamiens les plus honorés, dont les œuvres ont été traduites dans de nombreuses langues, a-t-il dit. -VNA