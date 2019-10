Les visiteurs visient un stand de l'exposition Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2018. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - L’exposition internationale des matériels et outils (Vietnam Hardware & Hand Tools Expo) 2019 aura lieu du 4 au 7 décembre au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2019 présentera des produits de 300 entreprises venues de 18 pays et territoires, dont des outils industriels et civils, des matériaux de construction et de bricolage, des équipements de production et leurs composants, des équipements de sécurité, des serrures et leurs composants,...

Après trois éditions, Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2019 continue d'être le seul événement pionnier dans les domaines de la mécanique et des outils à main sur le marché vietnamien.

Cette exposition constituera un pont efficace, ainsi qu'un important canal de promotion du commerce, pour aider les entreprises du Vietnam et d'autres pays à commercer et à attirer des investissements. En outre, l'événement offrira également aux entreprises des opportunités de rechercher des partenaires et d'élargir le marché. -VNA