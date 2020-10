Dà Nang (VNA) - Une collection de 120 peintures et photos sur les combats contre le Covid-19 sera présentée du 19 au 25 octobre lors d’une exposition au Musée des beaux-arts de la ville de Dà Nang (Centre).

Activités de contrôle du Covid-19, une peinture à l'huile de Mai Thi Kieu Lien, sera exposée lors de l’exposition à Da Nang. Source : Musée des beaux-arts de la ville de Dà Nang

Le musée a fait savoir que l’exposition comprendra des œuvres de 106 peintres et photographes de 11 villes et provinces, présentant des activités et des efforts de la population locale et des médecins dans la lutte contre le Covid-19.L’exposition intitulée «Dà Nang - en première ligne contre le Covid-19», réunira également 25 peintures de 16 enfants, selon le comité d’organisation de l’événement.En août, une collection de croquis de médecins et d’infirmières de Dà Nang a été créée par des étudiants.Selon le comité d’organisation, deux premiers prix, quatre prix finalistes et six troisièmes prix seront décernés aux artistes lors de l’exposition. Les peintures et photos sélectionnées recevront également 10 prix d’encouragement. – VNA