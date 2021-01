Des peintures du peintre Ngo Thanh Hung. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – A l’approche du Nouvel an lunaire Tan Suu (Buffle) 2021, le Musée des Beaux-arts de Da Nang a organisé le 21 janvier le vernissage d’une exposition d'art sur le buffle - signe du zodiaque de l'année 2021.

Placé sous le thème "Nghiep" (Fortune), l'exposition présente au public 30 peintures à l'huile et peintures acryliques de l'artiste Ngo Thanh Hung à Da Nang. Les œuvres s'inspirent de l'image du buffle dans la culture vietnamienne, lequel est un animal laborieux, assidu, intelligent, fort et brave.

En particulier, les peintures sur des combats de buffles - l'un des grands festivals culturels de la région du delta du Nord – ont suscité l’intérêt des visiteurs.

Le peintre Ngo Thanh Tung présente la beauté du buffle dans la culture vietnamienne. Photo: VNA



La directrice adjointe du Musée des Beaux-arts de Da Nang, Nguyen Thi Trinh, a déclaré que l'exposition visait à apporter une atmosphère joyeuse et enthousiaste aux habitants et aux visiteurs à la veille du Nouvel an lunaire de Tan Suu. L’occasion également pour les gens de mieux comprendre le buffle dans la culture vietnamienne.

Le buffle est considéré comme un compagnon inséparable des paysans car ces bêtes à cornes jouent un rôle très important dans l'agriculture vietnamienne. En tant que symbole de courage, de bonheur et de prospérité, le buffle est devenu l'un des animaux caractéristiques de la culture du Vietnam.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 31 janvier. –VNA