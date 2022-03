Certaines d'oeuvres seront présentées lors de l'exposition ''New Day''. Photo: Comité d'organisation

Hanoi (VNA) – Une exposition d’art intitulée "New Days" (Nouvelle Journée) aura lieu du 2 au 8 avril à l'Université des Beaux-Arts du Vietnam.



L'événement est organisé par Indochineart.vn à l’occasion du 5e anniversaire de la fondation de l’Indochine Art, organisation leader dans le domaine de l'évaluation, de la création et de la commercialisation d'œuvres d'art originales au Vietnam.



L'exposition présentera plus de 30 peintures et sculptures créées à partir de diverses matières d'art tels que laque, peinture à l'huile, pierre, fer, inox, cuivre, mica...



Ces oeuvres sont réalisées par huit artistes vietnamiens reconnus à travers de nombreuses expositions nationales et internationales, dont Ly Truc Son, Trinh Tuan, Tran Le Nam, Dang Tien, Trinh Quoc Tien, etc. Des œuvres sélectionnées représentent le style artistique de chacun artiste. -VNA