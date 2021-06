Le litchi de Tan Yen destiné à l'export vers le Japon. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Le 26 mai, le Comité populaire du district de Tan Yen, province de Bac Giang (Nord), a organisé une cérémonie d'exportation précoce de litchi vers le marché japonais.

Le président du Comité populaire du district de Tan Yen, Nguyen Viet Toan, a déclaré qu'en 2021, Tan Yen dispose de 1.329 ha de litchis. La récolte précoce est estimée à 13.200 tonnes sur 1.200 hectares, le reste étant cultivé pendant la récolte principale. Ainsi, du 24 au 26 mai, le district a exporté 20 tonnes vers le Japon.

Actuellement, les activités d'achat de litchi dans le district sont très animées. De nombreux commerçants et entreprises sont venus étudier et signer des contrats pour acheter le litchi précoce Tan Yen. Le prix de vente varie entre 25.000 et 30.000 dongs le kilo, celui du litchi précoce exporté vers le Japon est de 55.000 dongs le kilo. Ce prix devrait augmenter dans un avenir proche.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Bac Giang Phan The Tuan, dans le contexte d'évolutions complexes de l'épidémie de COVID-19, la province a besoin du soutien des branches et ministères, des entreprises et de la population dans la promotion et la consommation du litchi, afin de mettre en œuvre avec succès le double objectif de lutter contre le COVID-19 et de développement économique.

En 2021, Bac Giang possède plus de 28.100 hectares de litchis qui devraient produire quelque 160.000 tonnes. La récolte précoce de litchis est estimée à 45.000 tonnes sur 6.000 hectares, le reste étant cultivé pendant la récolte principale. La période de récolte commence entre mai et juillet (les litchis à maturité précoce commencent à être récoltés à partir du 20 mai ; les litchis de la saison principale à partir du 10 juin).

La superficie de culture de litchi destinée à l'exportation vers les marchés des États-Unis, de l'Australie... atteint 218 hectares, avec une production estimée à 1.800 tonnes. La zone de production de litchi pour l'exportation vers le Japon a une superficie de 219 hectares, avec une production estimée à 1.800 tonnes. La superficie de litchi qui répond aux normes GlobalGAP dans la province est d'environ 82 hectares.

Cérémonie de départ des premiers litchis de Tan Yen vers le Japon. Photo: VNA

Actuellement, la province met en œuvre la gestion stricte des codes de traçabilité des zones de culture, pour protéger les zones de culture du litchi propre.

En particulier, le district de Tan Yen a mis en place de nombreuses solutions pour garantir que les zones de culture du litchi soient propres et non affectées par l'épidémie de COVID-19.

Concrètement, le district appelle la population locale à ne pas sortir de la zone, se concentre sur la production et la consommation du litchi, met en place des équipes de contrôle sanitaire pour vérifier les gens et véhicules entrant dans les zones de culture concentrées du litchi.

Par ailleurs, une inspection médicale des codes des zones de culture, des propriétaires de vergers, des installations d'emballage et de traitement préliminaire, des chauffeurs et véhicules, des travailleurs impliqués dans la collecte, l'emballage et le transport du litchi est mise en œuvre. Le district de Tan Yen a suggéré aux agriculteurs d'appliquer les sciences et technologies dans la culture.

Selon la Stratégie de développement de l'agriculture à l'horizon 2030, vision 2035, la province de Bac Giang a pour objectif de devenir une localité de fruiticulture de niveau national, avec comme principal produit le litchi. En 2021, la province se concentrera sur la construction de zones de culture de litchis sûres, en particulier dans les districts de Tan Yen et Luc Ngan. -VNA