Hanoi (VNA) - L’expansion de la politique d’exemption de visas pour couvrir davantage de pays est bénéfique pour le tourisme vietnamien, a déclaré le chef du Secrétariat du Conseil consultatif du tourisme (TAB), Hoàng Nhân Chinh.

Touristes visitant le temple de Ngoc Son (Montagne de Jade), un site emblématique au nord du lac de l'Epée restituée, à Hanoi. Photo: VNA



Le 15 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de la Sécurité publique d’étudier et de proposer l’élargissement de la politique d’exemption de visas à d’autres pays en fonction de la nouvelle situation et des relations bilatérales.

Actuellement, le Vietnam dispense de visas les ressortissants de 25 pays, dont ceux de 13 pays (Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Russie, Japon, République de Corée, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Biélorussie) bénéficient d’une exemption unilatérale de visas.

Depuis la mi-août 2023, le pays délivre des visas électroniques aux ressortissants de tous les pays et prolonge la durée du séjour temporaire de 30 à 90 jours avec entrées multiples. Parallèlement, les ressortissants des pays bénéficiant d’une exemption unilatérale de visas ont vu la durée de leur séjour temporaire passer de 15 à 45 jours.

Le chef du Secrétariat du TAB a indiqué que l’innovation en matière de politique des visas est une approche raisonnable et une tendance commune adoptée par les pays de la région pour attirer les touristes après la pandémie de Covid-19.

Continuer à étendre la politique d’exemption de visas aidera l’industrie du tourisme à diversifier les marchés, à augmenter le nombre de touristes internationaux au Vietnam et à les encourager à rester et à dépenser davantage au Vietnam, a-t-il déclaré.

Outre l’augmentation possible des revenus et de l’emploi, cette politique devrait également contribuer à augmenter le nombre de passagers aériens, à faciliter les échanges commerciaux internationaux et à attirer davantage d’investisseurs étrangers au Vietnam.

Hoàng Nhân Chinh a déclaré que la Thaïlande, la Malaisie et Singapour – les trois principaux concurrents du Vietnam en Asie du Sud-Est – s’efforcent d’attirer les touristes, notamment en créant des conditions favorables à l’entrée des touristes dans leur pays.

Jusqu’à présent, la Thaïlande a exempté de visas les ressortissants de 76 pays, la Malaisie de 156 pays et Singapour de 162 pays.

Le responsable a déclaré que depuis la mi-août 2023, le Vietnam a ajusté sa politique de visa, créant ainsi des conditions plus favorables pour attirer les touristes étrangers.

Cependant, lorsqu’ils demandent un visa électronique pour le Vietnam, les touristes doivent encore passer beaucoup de temps à fournir des informations personnelles et à attendre l’approbation.

Des exigences strictes et des procédures longues constituent un obstacle majeur pour les touristes étrangers lorsqu’ils envisagent de visiter un pays, a-t-il estimé, ajoutant qu’une meilleure politique de visa rendra le Vietnam plus attrayant pour les visiteurs.

Il s’agit d’une solution à court terme pour élargir la porte afin d’attirer les marchés touristiques internationaux, en plus des solutions à moyen et long terme aux problèmes internes de l’industrie touristique tels que la promotion, le marketing numérique, la diversité des produits, la gestion des destinations et le développement des ressources humaines, a-t-il encore indiqué. – VNA